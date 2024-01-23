Алишер Усманов выиграл суд у американского журнала Forbes

Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл суд по делу против американского журнала Forbes, который заявил, будто бизнесмен «выступал подставным лицом» президента Владимира Путина. Об этом сообщил «Коммерсант».
Суд Гамбурга признал слова журналистов издания недостоверными. Они были предоставлены со ссылкой на анонимный источник и впоследствии использовались для обоснования введения санкций Совета ЕС против Усманова в 2022 году.
Сразу после публикации 2 февраля 2022 года Усманов требовал, чтобы издание внесло правки в статью. Однако в Forbes отказались это сделать. Тогда бизнесмен обратился в Земельный суд Гамбурга, пожаловавшись на ложные и дискредитирующие заявления.
19 января 2024 года суд удовлетворил иск предпринимателя. Журналу запретили распространять сведения о якобы существующих связях Усманова с Путиным, а также о том, что он «владеет недвижимостью в Мюнхене».
Кроме того, суд признал недостоверными данные, что Усманов «приобрел акции российского оператора мобильной связи „Мегафон“ у бывшего министра связи и информации России Леонида Реймана».
Если Forbes не выполнит указания суда, журналу грозит штраф до 250 тыс. евро. «Совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность», — отметил адвокат Усманова.
Он назвал произошедшее «полным институциональным провалом, который является не исключением, а скорее правилом». Материал Forbes юрист охарактеризовал как «отправную точку для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова».