Алишер Усманов выиграл суд у американского журнала Forbes

Сразу после публикации 2 февраля 2022 года Усманов требовал, чтобы издание внесло правки в статью. Однако в Forbes отказались это сделать. Тогда бизнесмен обратился в Земельный суд Гамбурга, пожаловавшись на ложные и дискредитирующие заявления.