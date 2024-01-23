«По Фрейду» с Энтони Хопкинсом покажут в российских кинотеатрах

29 феврале в российских кинотеатрах выйдет фильм «По Фрейду», в котором сыграли Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд. Купить билеты на показ можно по этой ссылке.
Фильм расскажет историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого.
Режиссером выступил Мэтт Браун, ранее поставивший картину «Человек, который познал бесконечность». Оператором стал Бен Смитхард, снявший «Аббатство Даунтон».
Прокатом в РФ занимается компания Capella Film.