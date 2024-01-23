Сценарист «Парка Юрского периода» работает над совершенно новым фильмом во франшизе

Оригинальный «Парк Юрского периода» — адаптация романа Майкла Крайтона — вышел в 1993 году, оказал большое влияние на поп-культуру и спецэффекты в кинематографе. С тех пор было снято шесть фильмов франшизы, которые заработали по всему миру более 6 млрд долларов. Последняя картина — «Мир Юрского периода: Господство» — вышла в июне 2022 года и получила прохладные оценки. Большинство критиков отмечают, что вторая трилогия фильмов значительно хуже классического начала.