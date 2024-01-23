Сценарист «Парка Юрского периода» работает над совершенно новым фильмом во франшизе

Сценарист оригинального «Парка Юрского периода» 1993 года Дэвид Кепп работает над новым фильмом франшизы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Проект, который оставался незамеченным, достаточно продвинулся вперед, а сценарий находится на той стадии, что студия говорит о возможной дате выхода в 2025 году», — пишет издание.
Разработкой нового «Мира Юрского периода» занимается Universal Pictures. Режиссера у проекта пока нет, исполнительным продюсером будет Стивен Спилберг, снявший оригинальную картину. Продюсированием также займутся ветераны франшизы Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули.
Подробности картины неизвестны, но она должна открыть «новую юрскую эру» с совершенно новой сюжетной линией, говорят источники THR. Вероятно, франшиза не будет возвращаться к истокам, отмечает издание.
Дэвид Кепп, написавший сценарии для первых двух «Парков Юрского периода», также работал над фильмами «Миссия невыполнима» 1996 года, «Человек-паук» 2002 года, двумя картинами про Индиану Джонса — «Королевство хрустального черепа» (2008) и «Колесо судьбы» (2023).
Оригинальный «Парк Юрского периода» — адаптация романа Майкла Крайтона — вышел в 1993 году, оказал большое влияние на поп-культуру и спецэффекты в кинематографе. С тех пор было снято шесть фильмов франшизы, которые заработали по всему миру более 6 млрд долларов. Последняя картина — «Мир Юрского периода: Господство» — вышла в июне 2022 года и получила прохладные оценки. Большинство критиков отмечают, что вторая трилогия фильмов значительно хуже классического начала.