«Кинопоиск» выпустил трейлер фэнтези-сериала «Иные». Его премьера состоится 25 января.
Действие проекта развивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной войны. В центре сюжета обычные люди, но некоторые из них — Иные, которые обладают особым даром.
Одни умеют управлять людьми с помощью силы мысли, а другие — разрушать все вокруг одной лишь энергией. В трейлере звучит стишок из детства главной героини Анны: «Обойти нельзя Вуоксу, перейти нельзя Иматру…»
По сюжету следователь Лихолетов сталкивается с Анной, когда берется за расследование необычного происшествия в центре города. Неведомая сила предотвратила трагедию, остановив столкновение трамвая и автомобиля и гибель десятков людей. Лихолетов уверен, что девушка причастна к произошедшему и наделена особой силой.
Одновременно с этим об Анне узнает могущественный иностранец Нойман, который уже давно ищет себе одаренных уникумов по всей Европе.
Сериал снял режиссер Владимир Ракша («КрисТина») по сценарию Елены Войтович («Триггер. Фильм»). Главные роли сыграли Илья Маланин, Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Евгения Симонова, Алексей Серебряков, Николай Фоменко и другие.