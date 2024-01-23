Фонд «Антон тут рядом» вновь выпустит благотворительные валентинки к 14 февраля

В этом году в проекте участвуют шесть валентинок с цитатами аутичных художников. Среди них — «День влюблен тобой» Марии Латыниной, «Антислезы 1000%» Глеба Торгачкина, «Я встречал пять поездов, и на пятом она приехала» Алексея Герасимчука, «Лежим вместе. Балдеем» Антона Харитонова, «Я не только собой интересуюсь, но и вами» Александра Гафанова и еще одна валентинка, которая пока держится в секрете.