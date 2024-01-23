Фонд «Антон тут рядом» вновь выпустит благотворительные валентинки к 14 февраля

Фонд «Антон тут рядом» запустит ежегодную благотворительную акцию «Прикоснуться словами» ко Дню святого Валентина. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.
С 1 по 21 февраля в интернет-магазине фонда можно будет приобрести валентинки, деньги от продажи которых пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым. Открытки также появятся на площадках партнеров акции в Москве, Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и в других городах.
В этом году в проекте участвуют шесть валентинок с цитатами аутичных художников. Среди них — «День влюблен тобой» Марии Латыниной, «Антислезы 1000%» Глеба Торгачкина, «Я встречал пять поездов, и на пятом она приехала» Алексея Герасимчука, «Лежим вместе. Балдеем» Антона Харитонова, «Я не только собой интересуюсь, но и вами» Александра Гафанова и еще одна валентинка, которая пока держится в секрете.
Стоимость одной открытки составляет 140 рублей, набор из шести штук обойдется в 760. Также будут доступны диджитал-валентинки, которые впервые можно персонализировать и приобрести в телеграм-боте «Валентинки тут рядом».
Акция «Прикоснуться словами» проходит с 2021 года. В прошлом году удалось собрать более 3 081 322 рубля. Эти средства пошли на оплату аренды и хозяйственные расходы центра «Антон тут рядом» в Петербурге.