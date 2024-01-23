Николь Кидман сыграет в триллере «Мыши» Джастина Курцела

«Мысль о том, что такая ошеломляюще талантливая актриса, как Николь Кидман, объединится с самым смелым и оригинальным режиссером Австралии в работе над экранизацией „Мышей“, не может не радовать. Я не сомневаюсь, что их совместная работа станет потрясающим кино, о котором мы будем говорить годами», — сказал писатель.