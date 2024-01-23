Николь Кидман сыграет в триллере «Мыши» Джастина Курцела

Николь Кидман исполнит главную роль в триллере «Мыши» Джастина Курцела («Макбет», «Кредо убийцы»). Об этом сообщает Deadline.
Грядущая лента станет экранизацией дебютного одноименного романа Гордона Риса. Сюжет рассказывает о 16-летней Шелли и ее матери, которые сбежали от своих жизненных проблем в сельскую глушь в надежде начать новую жизнь. Однако их покой нарушает незваный гость.
Сценарий к ленте напишет Шон Грант, который уже работал с Курцелом над «Подлинной историей банды Келли». Продюсированием займется компания Кидман Blossom Films.
«Мысль о том, что такая ошеломляюще талантливая актриса, как Николь Кидман, объединится с самым смелым и оригинальным режиссером Австралии в работе над экранизацией „Мышей“, не может не радовать. Я не сомневаюсь, что их совместная работа станет потрясающим кино, о котором мы будем говорить годами», — сказал писатель.