Николь Кидман сыграет в триллере «Мыши» Джастина Курцела

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:28
Фото: Made Up Stories

Николь Кидман исполнит главную роль в триллере «Мыши» Джастина Курцела («Макбет», «Кредо убийцы»). Об этом сообщает Deadline.

Грядущая лента станет экранизацией дебютного одноименного романа Гордона Риса. Сюжет рассказывает о 16-летней Шелли и ее матери, которые сбежали от своих жизненных проблем в сельскую глушь в надежде начать новую жизнь. Однако их покой нарушает незваный гость.

Сценарий к ленте напишет Шон Грант, который уже работал с Курцелом над «Подлинной историей банды Келли». Продюсированием займется компания Кидман Blossom Films.

«Мысль о том, что такая ошеломляюще талантливая актриса, как Николь Кидман, объединится с самым смелым и оригинальным режиссером Австралии в работе над экранизацией „Мышей“, не может не радовать. Я не сомневаюсь, что их совместная работа станет потрясающим кино, о котором мы будем говорить годами», — сказал писатель.

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