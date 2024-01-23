Умер режиссер «Очарованных луной» Норман Джуисон

Постановщик скончался 20 января, но известно об этом стало только через два дня. Причина смерти не уточняется.
Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. На ранних этапах своей карьеры он работал актером на сцене и на радио для Канадской радиовещательной корпорации. В 1958 году он отправился в Нью-Йорк, чтобы стать режиссером.
За свою карьеру Джуисон был неоднократно номинирован на «Оскар». В 1999 году он получил специальную премию имени Ирвинга Тальберга, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.
Среди наиболее известных работ режиссера — «Полуночная жара», «Очарованные луной», «Скрипач на крыше», «Иисус Христос — суперзвезда», «Русские идут! Русские идут!», «Роллербол», «Армейская история», «Цинциннати Кид», «Приговор», «Ураган» и другие ленты.
Джуисон принимал активное участие в карьере своих коллег-кинематографистов. Он давал щедрые советы начинающим в этой сфере. Среди актеров, чья карьера пошла в гору после работы с режиссером, Шер. Она получила оскар «Оскар» за фильм «Очарованные луной».