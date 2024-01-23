Умер режиссер «Очарованных луной» Норман Джуисон

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:56
Фото: CBC News/YouTube

В возрасте 97 лет умер режиссер Норман Джуисон. Об этом сообщает Deadline.

Постановщик скончался 20 января, но известно об этом стало только через два дня. Причина смерти не уточняется.

Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. На ранних этапах своей карьеры он работал актером на сцене и на радио для Канадской радиовещательной корпорации. В 1958 году он отправился в Нью-Йорк, чтобы стать режиссером.

За свою карьеру Джуисон был неоднократно номинирован на «Оскар». В 1999 году он получил специальную премию имени Ирвинга Тальберга, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.

Среди наиболее известных работ режиссера — «Полуночная жара», «Очарованные луной», «Скрипач на крыше», «Иисус Христос — суперзвезда», «Русские идут! Русские идут!», «Роллербол», «Армейская история», «Цинциннати Кид», «Приговор», «Ураган» и другие ленты.

Джуисон принимал активное участие в карьере своих коллег-кинематографистов. Он давал щедрые советы начинающим в этой сфере. Среди актеров, чья карьера пошла в гору после работы с режиссером, Шер. Она получила оскар «Оскар» за фильм «Очарованные луной».

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