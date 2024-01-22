В Петербурге умер вокалист Marksheider Kunst Сергей Ефременко

В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на директора коллектива Дениса Рачкова.
Ефременко скончался в Покровской больнице 22 января. По словам Рачкова, музыкант плохо себя чувствовал, начиная с декабря 2023 года. При этом в январе он дважды выходил на сцену в Петербурге.
Последние выступления Ефременко состоялись 21 января. В этот день он участвовал в концерте Marksheider Kunst и выступал вместе с проектом Tres Muchachos & companeros. Артист планировал в январе дать еще два концерта в Москве.
Музыкант скончался накануне своего 52-го дня рождения. По словам близких, он лишь недавно занялся своим здоровьем, а до этого переносил любые недомогания на ногах. Что именно стало причиной смерти Ефременко, не сообщается.
Группа Marksheider Kunst появилась в 1992 году. Изначально музыканты исполняли рокабилли, а затем стали играть этническую музыку, в том числе латиноамериканскую и ямайскую. Они экспериментировали с жанрами регги, афробит, меренге и босса-новы.