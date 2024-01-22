Нуми Рапас возвращается на Землю после космической миссии в трейлере «Созвездия»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Созвездие», главную роль в котором исполнила Нуми Рапас («Тайна семи сестер», «Девушка с татуировкой дракона»).
Актриса сыграла астронавта Джо, которая вернулась на Землю после опасного инцидента, произошедшего в космосе. По прибытии домой она обнаружила, что ее жизнь выглядит совсем не так, как она того ожидала.
Женщина начинает замечать странности и несостыковки. К примеру, в ее доме установлено фортепиано, хотя героиня не играет на инструменте. Даже собственная дочь вызывает у Джо тревогу.
«Мне кажется, будто ты не моя мама», — признается девочка в трейлере шоу, пока персонаж Рапас выясняет, страдает ли она от галлюцинаций, сходит с ума или в происходящем есть нечто куда более жуткое.
«Это остросюжетное космическое приключение — это исследование темных сторон человеческой психологии и отчаянного стремления одной женщины раскрыть правду о скрытой истории внеземных путешествий и вернуть все, что она потеряла», — говорит синопсис проекта.
В его актерский состав вошли Джонатан Бэнкс («Во все тяжкие»), Джеймс Д’Арси («Оппенгемер»), Джулиан Луман («Эмили в Париже»), Уилл Кэтлетт, Барбара Сукова. Автором сценария шоу выступил Питер Харнесс («Доктор Кто»).
Срежиссировали эпизоды сериала Мишель Макларен («Утреннее шоу»), Оливер Хиршбигел и Джозеф Седар. Продюсерами проекта выступили Дэвид Таннер, Трейси Скоффилд, Каролин Бенджо, Симон Арнал, Кэрол Скотта и Джастин Томсон.