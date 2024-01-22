Линдси Лохан сыграет в фильме «Наш маленький секрет» с Кристин Ченовет

Американская актриса Линдси Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») снимется вместе с Кристин Ченовет («Хор», «Пара на праздники») в фильме «Наш маленький секрет». Об этом сообщил Deadline.
Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix, как и предыдущий проект Лохан — «Незабываемое Рождество». Платформа также выпустит еще один фильм, в котором снялась актриса — романтическую комедию «Ирландское желание».
Новая лента с участием Лохан станет комедией о двух бывших возлюбленных, которые вынуждены отмечать Рождество под одной крышей, поскольку их новые партнеры — брат и сестра.
В актерский состав картины войдут Иэн Хардинг, Джон Рудницкий, Крис Парнелл, Тим Медоуз, Дэн Бкатински, Генри Черни, Кэти Бейкер, Эш Сантос, Джейк Бреннан и Брайан Ангер. Сценаристом фильма стала Хейли Дедоминицис.
Режиссером «Нашего маленького секрета» выступил Стивен Херек («Жизнь, или что‑то вроде того», «Святоша»). Продюсируют проект Майк Эллиотт, Лиза Гудинг и Джозеф П. Гениер.