Линдси Лохан сыграет в фильме «Наш маленький секрет» с Кристин Ченовет

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:20
Фото: из соцсетей Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») снимется вместе с Кристин Ченовет («Хор», «Пара на праздники») в фильме «Наш маленький секрет». Об этом сообщил Deadline.

Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix, как и предыдущий проект Лохан — «Незабываемое Рождество». Платформа также выпустит еще один фильм, в котором снялась актриса — романтическую комедию «Ирландское желание».

Новая лента с участием Лохан станет комедией о двух бывших возлюбленных, которые вынуждены отмечать Рождество под одной крышей, поскольку их новые партнеры — брат и сестра.

В актерский состав картины войдут Иэн Хардинг, Джон Рудницкий, Крис Парнелл, Тим Медоуз, Дэн Бкатински, Генри Черни, Кэти Бейкер, Эш Сантос, Джейк Бреннан и Брайан Ангер. Сценаристом фильма стала Хейли Дедоминицис.

Режиссером «Нашего маленького секрета» выступил Стивен Херек («Жизнь, или что‑то вроде того», «Святоша»). Продюсируют проект Майк Эллиотт, Лиза Гудинг и Джозеф П. Гениер.

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