Глен Пауэлл угощает девушку пирогом в тизере-трейлере фильма «Я не киллер»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Я не киллер» («Hit Man»), который снял режиссер Ричард Линклейтер («Куда ты пропала, Бернадетт?», «Отрочество»). Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix в июне.
Главную роль в картине исполнил Глен Пауэлл — звезда комедии «Кто угодно, кроме тебя» и мелодрамы «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Он сыграл профессора, ставшего подставным наемником, чтобы помогать полиции расследовать преступления.
По сюжету мужчина влюбляется в женщину, которая обращается к нему в попытке сбежать из абьюзивных отношений. Решится ли он помочь девушке и выполнить ее заказ, станет известно 7 июня после премьеры фильма на Netflix.
Пауэлл стал соавтором картины. Ее идея пришла к Линклейтеру, когда актер прислал режиссеру статью о реальном человеке, помогающем полиции находить заказчиков убийств.
«Это был наш ковидный ребенок, и мы не собирались снимать фильм. Но любой разговор с Ричардом Линклейтером приводит к чему-то глубокому», — поделился Пауэлл.
По мнению артиста, в картине «Я не киллер» в полной мере отражается все, что делает Линклейтера особенным в качестве режиссера. «Так что я действительно рад, что люди увидят это. Это потрясающе», — признался Пауэлл.
«Отличительная черта этого фильма — он о многих вещах. Об идентичности, самости и страсти. Но на уровне сюжета он просто о парне, который заходит слишком далеко. Страсти ведут его в том направлении, где он обманывает того, в кого влюблен, и становится кем‑то другим», — рассказал Линклейтер.
Помимо Пауэлла в фильме снялись Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард и Эван Хольцман.