Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Первая леди» Джиллиан Андерсон снимется в фильме «Трон-3». Об этом сообщил Deadline.
В ленте также сыграют Джаред Лето («Дом Gucci»), Джоди Тернер-Смит («После Янга») и Грета Ли («Прошлые жизни»). Какую роль исполнит Андерсон, неизвестно.
Лето сыграет Ареса — вымышленного персонажа, который переместится из мира видеоигр на планету Земля. Режиссером картины выступит Йоаким Реннинг, ранее снявший «Малефисента: Владычица тьмы» и «Кон-Тики».
В актерский состав проекта войдут также Эван Питерс, Кэмерон Монаган и Сара Дежарден. Сценарий написали Джесси Уигутоу и Джек Трон, а продюсерами ленты стали Эмма Лудбрук, Джеффри Спрингер и Расселл Аллен.
Премьера третьего «Трона» намечена на 2025 год. Фильм продолжит историю, начатую в 1982 году в картине Стивена Лисбергера. Она рассказала о создателе видеоигр Кевине Флинне. В 2010 году у ленты появился сиквел.