Энтони Хопкинс опубликует мемуары, а его жена снимет о нем документальный фильм

Британский актер Энтони Хопкинс работает над книгой мемуаров, в то время как его жена готовится снять о нем документальный фильм. Об этом сообщило издание People.
86-летний Хопкинс признался, что написание биографии — это «странный процесс». Артист также рассказал, что ему достаточно легко писать свою биографию благодаря хорошей памяти на события.
«Я осознал, что благословлен в одном. Возможно, это мой актерский мозг. У меня довольно хорошая память. Я помню дни месяцев на протяжении лет», — поделился актер.
Хопкинс отметил, что, пока он вспоминает прошлое, этим же занимается его супруга Стелла. Он добавил, что дал жене «карт-бланш на все», и не знает, насколько подробно она расскажет о его жизни.
«Я не знаю. Я ее не спрашиваю. Это довольно большой фильм. Не знаю, когда он выйдет», — добавил двукратный лауреат премии «Оскар».