Правительство выступает за регулирование «сиротской» музыки, фото и книг

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею о регулировании «сиротской» музыки, фотографий и книг, у которых невозможно установить владельца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв кабмина на законопроект.
Поправки предлагаются внести в Гражданский кодекс. «Сиротскими» называют те произведения, чьи авторы или правообладатели не установлены либо не выходят на связь. На данный момент такие произведения законами не регулируются, отмечает издание.
Авторы законопроекта, сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили выплачивать гонорары за использование «сиротских» произведений, отправляя деньги на номинальный счет. Если автор найдется, они будут списаны на его счет.
Правительство указало на положения, касающиеся возможности отнесения произведений к числу «сиротских» в случае, если местонахождение правообладателя известно, но на связь он не выходит. В нынешней редакции позволяется признать произведение бесхозным, если автор игнорирует обращения.
Как писал РБК, формулировки законопроекта вызвали опасение у представителей медиаотрасли, поскольку они позволят признать «сиротским» контент ушедших зарубежных студий, например Disney, если регулирование начнется в сфере кинобизнеса.