Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46
Фото: Trac Vu/Unsplash

Apple выплатила 1,17 миллиарда рублей штрафа в бюджет РФ за нарушение законодательства, сообщает Федеральная антимонопольная служба в своем телеграм-канале. Компанию признали нарушительницей в июле 2022 года.

Как пишет ФАС, на Apple наложили штраф за запрет разработчикам приложений для iOS сообщать пользователям о возможности оплаты покупок в обход магазина App Store, а также за ограничения по альтернативным способам оплаты. Компания выплатила штраф 19 января, уточнили там.

Ранее ведомство заявляло, что Apple настаивала на удалении ссылок интернет-ресурсов разработчиков. Создатели также должны были изменять приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не допускала эти приложения в AppStore.

В феврале 2023 года Apple оплатила антимонопольный штраф по делу «Лаборатории Касперского». Компания была признана виновной в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

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