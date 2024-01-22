Депутат Журавлев предложил заблокировать около 20 смайликов из‑за «пропаганды ЛГБТ»*

В России следует заблокировать около двух десятков эмодзи, поскольку они «пропагандируют нетрадиционные ценности». Об этом «Российской газете» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Он уточнил, о каких именно изображениях речь, — «однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и так далее».
Депутат указал, что соцсети и мессенджеры — самые посещаемые ресурсы, а подобные эмодзи видят дети и пересылают их друг другу. Журавлев же считает, что «мы все должны транслировать своим детям и вообще всем будущим поколениям россиян традиционные ценности».
По мнению парламентария, даже разовое случайное обнаружение ребенком «информации о нетрадиционных отношениях в виде смайликов» уже нарушает нормы законодательства.
Недавно в сети был опубликован текст решения Верховного суда о запрете в России «международного движения ЛГБТ»*. В нем утверждается, что данное движение действует в РФ с 1984 года, а его участников среди прочего объединяет использование феминитивов. В соцсетях попытались понять логику авторов документа.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.