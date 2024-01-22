Депутат Журавлев предложил заблокировать около 20 смайликов из‑за «пропаганды ЛГБТ»*

Недавно в сети был опубликован текст решения Верховного суда о запрете в России «международного движения ЛГБТ»*. В нем утверждается, что данное движение действует в РФ с 1984 года, а его участников среди прочего объединяет использование феминитивов. В соцсетях попытались понять логику авторов документа.