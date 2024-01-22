На стриминги загрузили более миллиона измененных треков

Spotify, Apple Music и Tidal содержат более миллиона ускоренных, замедленных или иначе измененных треков, загруженных нелегально. Исследование провела технологическая компания Pex.
К примеру, речь идет об ускоренных версиях «Bloody Mary» Леди Гаги (25 млн прослушиваний) и «Heartbeat» Childish Gambino (19 млн). Обычно они нарушают авторские права, а авторы оригиналов не получают гонорары за их прослушивание.
Гендиректор Pex Расти Турек сказал, что «существует огромное количество последователей, пытающихся по существу получать удовольствие от такого контента. Найткор-миксы и так далее. И я действительно думаю, что у этого движения есть законное семя. Если людям нравится такая музыка, они обязательно должны иметь к ней доступ». Однако у такого контента должна быть атрибуция, а за это ответственны платформы и сервисы, а не исполнители, отметил он.
Spotify пытается бороться с большим количеством загружаемых песен, а также с изменением выплат роялти. В этом месяце выяснилось, что около четверти музыки на стримингах вообще не воспроизводится. Недавно власти ЕС призвали стриминги повысить роялти для артистов, а также «правильного установления метаданных», чтобы сделать произведения артистов более заметными.