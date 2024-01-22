На стриминги загрузили более миллиона измененных треков

Гендиректор Pex Расти Турек сказал, что «существует огромное количество последователей, пытающихся по существу получать удовольствие от такого контента. Найткор-миксы и так далее. И я действительно думаю, что у этого движения есть законное семя. Если людям нравится такая музыка, они обязательно должны иметь к ней доступ». Однако у такого контента должна быть атрибуция, а за это ответственны платформы и сервисы, а не исполнители, отметил он.