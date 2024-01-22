Президента Филиппин раскритиковали за появление на вертолете на концерте Coldplay

Президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего раскритиковали за использование вертолета для посещения концерта группы Coldplay. Телохранители главы государства пояснили, что пересесть в летательное средство их побудили пробки, но это еще больше взбесило соцсети, пишет The Guardian.
Пользователи обвинили президента в растрате денег налогоплательщиков и отметили, что людям ежедневно приходится терпеть печально известные пробки в метро Манилы, пока они добираются до работы. А концерт Coldplay проходил к северу от столицы Филиппин.
Служба охраны президента оправдалась, что «Филиппин-Арена» «пережила беспрецедентный наплыв 40 тысяч человек, с нетерпением посетивших концерт, что привело к непредвиденным затруднениям на дорогах». Дорожная ситуация представляла «потенциальную угрозу безопасности нашего президента», добавили там.
Активист Ренато Рейес назвал случившееся «серьезным оскорблением миллионов филиппинских пассажиров», добавив, что в недавнем международном опросе метро Манилы было признано местом с худшим трафиком. «Мы столкнулись с изнурительным кризисом общественного транспорта, который вызвал ужасные пробки и кошмарные поездки на работу для простых людей», — сказал он.
Во время выступления Coldplay фронтмен Крис Мартин пошутил по поводу пробок в Маниле и поблагодарил публику за упорство: «Мы видели пробки. Но я думаю, что ваш [трафик] — номер один в мире [по загруженности]. Спасибо за то, что вы приложили усилия, чтобы пройти через все это безобразие, и оказались здесь».
Некоторые отметили, как поступок Маркоса-младшего контрастирует с Coldplay, которые стремятся сделать свои шоу как можно более низкоуглеродными. Музыканты используют возобновляемые источники энергии для организации концертов, а также электромобили и альтернативные виды топлива, когда это возможно.
Согласно опросам, метро Манилы признано самым медленным среди 387 городов в 55 странах: в среднем требуется 25 минут и 30 секунд, чтобы проехать 10 километров.