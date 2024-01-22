Президента Филиппин раскритиковали за появление на вертолете на концерте Coldplay

Во время выступления Coldplay фронтмен Крис Мартин пошутил по поводу пробок в Маниле и поблагодарил публику за упорство: «Мы видели пробки. Но я думаю, что ваш [трафик] — номер один в мире [по загруженности]. Спасибо за то, что вы приложили усилия, чтобы пройти через все это безобразие, и оказались здесь».