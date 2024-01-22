Умер Дэвид Эмджи, сыгравший в «Рассвете мертвецов» Ромеро

Умер актер Дэвид Эмджи, известный по роли в хорроре Джорджа А.Ромеро «Рассвет мертвецов» 1978 года. Американский артист скончался в возрасте 77 лет в доме престарелых в Эвансвилле, штат Индиана. Об этом стало известно из некролога Courier & Press.
В легендарном фильме Ромеро Энджи исполнил роль пилота по имени Стивен Эндрюс. Позднее он также появлялся в фильмах «Существо в корзине-2» и «Властелин ада», однако именно появление в классике зомби-жанра стала его главным кинонаследием.
Дэвид Эмджи родился в Эвансвилле и изучал актерское искусство в местном университете. В 1971 году он начал выступать на сцене театра, а вскоре получил первую роль в фильме «The Booby Hatch». Он также участвовал в Войне во Вьетнаме.