В 2022 году граждане РФ стали лидерами по числу приехавших в Грузию

За 2022 год в Грузию прибыли 62 304 человека из РФ, обратил внимание РБК на данные Национальной службы статистики республики. А в прошлом году из страны выехало больше россиян, чем въехало.
Россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию в 2022 году и составили больше трети от их общего числа мигрантов (179 778). Следом идут вернувшиеся в страну грузины (54 405) и украинцы (20 716). Покинули республику в тот год 100 802 ее гражданина.
По сравнению с 2021 годом число уехавших из Грузии увеличилось на 25,3%, 5935 из них — россияне. В 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан РФ, выехали — 1 887 223.
Как отметило МВД Грузии, в четвертом квартале 2023-го по количеству пересечений государственной границы страны первое место занимает Турция.