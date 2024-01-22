В 2022 году граждане РФ стали лидерами по числу приехавших в Грузию

Россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию в 2022 году и составили больше трети от их общего числа мигрантов (179 778). Следом идут вернувшиеся в страну грузины (54 405) и украинцы (20 716). Покинули республику в тот год 100 802 ее гражданина.