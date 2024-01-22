Директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан, передает издание «КазТАГ» со ссылкой на представителя МИД республики Айбека Смадиярова.
«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого [списка, кому запрещен въезд] сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она [Канделаки] и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал Смадияров, отвечая на вопрос журналистов.
В январе телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале пост о «вытеснении русского языка в Казахстане на государственном уровне». В качестве примера она упомянула инициативу Минтранса республики о переименовании нескольких железнодорожных станций с русских на казахские.
«Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений», — написала Канделаки.
Ее публикация вызвала возмущение у некоторых казахстанских политиков. Депутат Максат Толыкбай напомнил, что более 70% населения Казахстана — это этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны.
«Это личное мнение какого‑то человека. Она, вообще, имеет какое‑то отношение к Казахстану? Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет», — прокомментировала заявление Канделаки депутат мажилиса Ирина Смирнова.