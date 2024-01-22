Скончался актер Дэвид Гейл, сыгравший в «Беверли-Хиллз 90210»

Александр Голиков
Сегодня в 09:35
Фото: Charley Gallay/Gettyimages

Дэвид Гейл, известный по своим ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Порт Чарльз», скончался в возрасте 58 лет. Смерть актера подтвердила его сестра в соцсетях, передает Variety.

«В моей жизни не было почти ни дня, что мы не были вместе. Всегда мой напарник, всегда мой лучший друг, готовый к чему угодно вместе со мной. Ты навсегда в моем сердце», — написала она. Причина смерти не раскрывается.

В популярной молодежной драме Гейл сыграл жениха героини Шеннен Доэрти, появившись в 8 эпизодах шоу. В сериале «Порт Чарльз» — спин-оффе «Главного госпиталя» — актер исполнил роль доктора Джо Скенлона.

Дэвид Гейл родился в 1965 году в Тампе, штат Флорида. Он впервые появился на телевидении в 1990 году. С тех пор он сыграл в сериалах «Саванна», «Круглый стол», «Мэтлок», «Robin’s Hoods» и «Она написала убийство».

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