Скончался актер Дэвид Гейл, сыгравший в «Беверли-Хиллз 90210»

Дэвид Гейл, известный по своим ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Порт Чарльз», скончался в возрасте 58 лет. Смерть актера подтвердила его сестра в соцсетях, передает Variety.
«В моей жизни не было почти ни дня, что мы не были вместе. Всегда мой напарник, всегда мой лучший друг, готовый к чему угодно вместе со мной. Ты навсегда в моем сердце», — написала она. Причина смерти не раскрывается.
В популярной молодежной драме Гейл сыграл жениха героини Шеннен Доэрти, появившись в 8 эпизодах шоу. В сериале «Порт Чарльз» — спин-оффе «Главного госпиталя» — актер исполнил роль доктора Джо Скенлона.
Дэвид Гейл родился в 1965 году в Тампе, штат Флорида. Он впервые появился на телевидении в 1990 году. С тех пор он сыграл в сериалах «Саванна», «Круглый стол», «Мэтлок», «Robin’s Hoods» и «Она написала убийство».