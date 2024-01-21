Кендрик Ламар записал саундтрек к короткометражке Chanel

Неясно, выйдет ли трек на стримингах. Музыка к «The Button» — самая новая музыка Ламара после альбома «Mr. Morale & the Big Steppers» 2022 года. Этот релиз стал самым прослушиваемым рэп-альбомом в Spotify в год выхода, набрав 1,4 млрд потоков.