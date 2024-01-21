В Афганистане разбился самолет с россиянами на борту. Они летели из Индии в Москву

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:54

В Афганистане разбился частный бизнес-джет Falcon-10, на борту которого летели двое граждан РФ, сообщает Росавиация. По предварительным данным, на борту было шесть человек, из которых четверо — члены экипажа.

«Самолет принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — уточнили в ведомстве.

Судно зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, но Министерство гражданской авиации Индии заявило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.

Источники ТАСС сообщили, что причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+