В Афганистане разбился самолет с россиянами на борту. Они летели из Индии в Москву

В Афганистане разбился частный бизнес-джет Falcon-10, на борту которого летели двое граждан РФ, сообщает Росавиация. По предварительным данным, на борту было шесть человек, из которых четверо — члены экипажа.
«Самолет принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — уточнили в ведомстве.
Судно зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, но Министерство гражданской авиации Индии заявило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.
Источники ТАСС сообщили, что причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.