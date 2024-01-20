Купер Хоффман из «Лакричной пиццы» снимется в фильме, посвященном созданию SNL

Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Гэбриел Лабелль («Фабельманы»), Рэйчел Сеннотт («Идол») присоединились к актерскому составу грядущего фильма «SNL 1975». Об этом сообщает Deadline.
Хоффман сыграет Дика Эберсола, высокопоставленного руководителя телеканала NBC, на котором выходило вечернее шоу. Лабелль исполнит роль создателя SNL Лорна Майклза, Сеннот сыграет сценаристку шоу Рози Шустер.
Сюжет фильма расскажет о труппе молодых комиков и сценаристов, которые навсегда изменили телевидение. «„SNL 1975“ — это правдивая история о том, что происходило в тот вечер за кулисами в моменты, предшествующие первому эфиру SNL», — гласит синопсис.
В качестве режиссера ленты выступил Джейсон Райтман («Джуно» и «Талли»). Он также написал сценарий, в основу которого легла обширная серия интервью с актерами, сценаристами и членами съемочной группы шоу.