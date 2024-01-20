Купер Хоффман из «Лакричной пиццы» снимется в фильме, посвященном созданию SNL

Сюжет фильма расскажет о труппе молодых комиков и сценаристов, которые навсегда изменили телевидение. «„SNL 1975“ — это правдивая история о том, что происходило в тот вечер за кулисами в моменты, предшествующие первому эфиру SNL», — гласит синопсис.