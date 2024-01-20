«Я вообще had no freaking idea»: интервью модели из России стало мемом о билингвах

В сети завирусился отрывок интервью модели Юлии Сапарниязовой фэшн-блогеру Зи. Билингвальность их разговора покорила твиттер и заставила многих вспомнить легендарное видео «Смотря какой fabric, смотря сколько details».
Разговор автора блога Gossip Gooorl и модели с узбекскими корнями вышел еще в начале января и набрал около 100 тысяч просмотров за две недели. Повышенное внимание к нему пришло лишь пару дней назад, когда отрывок их диалога попал в твиттер, там у него набралось больше полумиллиона просмотров. Еще больше 450 тыс. просмотров отрывок собрал в тиктоке, а также больше 1700 комментариев в инстаграме* (оттуда видео и попало в твиттер).
В ролике Сапарниязова делится впечатлениями от участия в показе Louis Vuitton в 2015 году, но главное — на лету переключается между русской и английской речью. Зи не отстает от подруги — и в таком стиле проходит весь час их общения. Билингвальность — одна из очевидных черт кыргызского блогера, похожим образом он говорит в других своих видео и так же ведет соцсети.
«Мне звонят утром, шоу like tomorrow. Естественно, я не знаю, что делаю Louis Vuitton, я вообще had no freaking idea. Мне звонят и говорят: „Юля, ты где?“ А у меня там три whatever shows. Они такие: „Юля, you gotta run to the Louis Vuitton’s office right now!“», — рассказывает Сапарниязова в виральном отрывке.
Конечно, манера модели и блогера смешивать русский и английский в первую очередь напомнила многим зрителям классический мем с Зоей Вексельштейн, владелицей магазина в Нью-Йорке с украинскими корнями.
Вероятно, автор слов «Смотря какой fabric, смотря сколько details» даже позавидует легкости, с которой Зи и Сапарниязова переключаются между языками.
Часть фолловеров модели и блогера восприняли их билингвальность в штыки. Впрочем, подавляющее большинство комментариев с энтузиазмом отметило их стиль и заметило, что вообще-то такое очень распространено среди иммигрантов и тех, кто лишь начинает изучать иностранный язык.
Зрителей зацепили не только билингвальность, но и харизма героев интервью. Они обратили внимание на выдающуюся мимику Зи и его интерес к беседе, а также его химию с Сапарниязовой.
Зи точно знал, что получит негатив в свой адрес за манеру общаться на двух языках. Поэтому его интервью сопровождает предупреждающий об этом дисклеймер.
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