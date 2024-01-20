«Я вообще had no freaking idea»: интервью модели из России стало мемом о билингвах

Разговор автора блога Gossip Gooorl и модели с узбекскими корнями вышел еще в начале января и набрал около 100 тысяч просмотров за две недели. Повышенное внимание к нему пришло лишь пару дней назад, когда отрывок их диалога попал в твиттер, там у него набралось больше полумиллиона просмотров. Еще больше 450 тыс. просмотров отрывок собрал в тиктоке, а также больше 1700 комментариев в инстаграме* (оттуда видео и попало в твиттер).