«Бортпроводницу» с Кейли Куоко закрыли после второго сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:29
Фото: Warner Bros. Television

Max не станет продлевать на третий сезон сериал «Бортпроводница». Об этом сообщает The Holliwood Reporter.

Источники издания заявили, что стриминг рассматривал возможность создания третьего сезона, но исполнительница главной роли и исполнительный продюсер Куоко решила не возвращаться к проекту.

Второй сезон «Бортпроводницы» вышел в 2022 году. Сериал основан на одноименном романе Криса Бохджалиана. Сюжет рассказывает о стюардессе-алкоголичке, втянутой в мир шпионажа, когда в первом эпизоде она просыпается и обнаруживает мертвого мужчину в своей постели в отеле.

Первый сезон охватывал события романа и изначально был заявлен как ограниченный сериал. После того как сериал стал своего рода прорывом для стриминга, тогда еще называвшегося HBO Max, был заказан второй сезон. В нем героиня втягивается в очередную загадку, подрабатывая в качестве сотрудника ЦРУ.

«Я всегда представляла себе „Бортпроводницу“ как мини-сериал, и благодаря невероятной творческой команде мы смогли выпустить два захватывающих сезона. Лично для меня сыграть Кэсси было воплощением мечты, и я очень благодарна всем, кто принял участие в создании этого оригинального сериала», сказала Куоко.

Расскажите друзьям
Теги:
ЦРУ
Люди:
Кейли Куоко
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+