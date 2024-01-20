«Бортпроводницу» с Кейли Куоко закрыли после второго сезона

Первый сезон охватывал события романа и изначально был заявлен как ограниченный сериал. После того как сериал стал своего рода прорывом для стриминга, тогда еще называвшегося HBO Max, был заказан второй сезон. В нем героиня втягивается в очередную загадку, подрабатывая в качестве сотрудника ЦРУ.