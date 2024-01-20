Депутат Госдумы предложил возродить ГУЛАГ для несогласных с государством

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил в интервью «Царьграду», что для тех, кто не согласен с государством необходимо возродить ГУЛАГ.
«Мне сейчас говорят: „Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ“. Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта», — сказал он.
Власти Магадана назвали идею Гурулева бредовой и отказались ее комментировать. «Если мы его каждую бредовую идею будем комментировать, то нам попросту времени на работу не останется», — заявили в правительстве.
Источник 14news в правительстве региона также предложил Гурулеву «прекратить фантазировать, а заняться нормальной законотворческой деятельностью».
В октябре 2023 года депутат предложил «если не изолировать, то хотя бы уничтожить» жителей России, которые не поддерживают Владимира Путина. После этого депутат петербургского Заксобрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский призвал проверить слова депутата на экстремизм и завести дело.
Однако правоохранители не нашли причин для возбуждения уголовного дела. «Фактически это прямой призыв к убийству десятков миллионов людей по политическим мотивам, который заставил ужаснуться всю страну. Ответ-отписка центра „Э“ будет обжалована», — прокомментировал он отказ в возбуждении уголовного дела.