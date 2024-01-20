Депутат Госдумы предложил возродить ГУЛАГ для несогласных с государством

«Мне сейчас говорят: „Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ“. Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта», — сказал он.