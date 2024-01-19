В США выпустят документальный фильм о музыканте Джордже Клинтоне, которого считают одним из основателей стиля фанк. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет называться «Мамочка, что такое Funkadelic?». Ее сценарий напишет 85-летний писатель Исмаил Рид, автор романов «Mumbo Jumbo» и «Japanes by Spring». Режиссерами станут Алан Эллиотт («Изумительная благодать») и Кристофер Харрис.
Проект расскажет о биографии Клинтона, его альтер-эго и друзьях. В создании проекта примут участии CAA и 3Arts. Компании помогут кинематографистам найти финансирование для фильма.
Лента, по словам издания, станет «абсурдистским взглядом на историю групп Parliament и Funkadelic с использованием никогда ранее не доступного архива». Продюсером картины станет менеджер Клинтона Арчи Айви.
Одновременно с документальным фильмом в данный момент ведется работа над игровым проектом по мотивам жизни Клинтона. Amazon намерен выпустить байопик музыканта с Эдди Мерфи в главной роли.
Джордж Клинтон родился в Северной Каролине в 1941 году. В 60-х он начал работать рядовым автором песен на лейбле Motown, а в 70-х стал известен по участию в успешных группах Parliament и Funkadelic.
Оба коллектива стали знаковыми в истории фанка и представляли музыку с элементами психоделического рока и соула. В 1997 году Клинтона включили в Зал славы рок-н-ролла за его достижения в музыке.