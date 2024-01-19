Netflix купил документалку о молодом геймере, на похороны которого съехались люди из разных стран

Лента рассказывает о норвежском геймере Матсе Стине, который с детских лет страдал от болезни миодистрофия Дюшенна (затрудняет передвижения и прогрессирует с каждым годом) и умер в 2014 году, когда ему было 25 лет. На похороны известного игрока в World of Warcraft съехались люди из разных стран Европы. В описании фильма говорится, что «родители переживали из‑за одинокой и изолированной жизни сына, пока не начали получать сообщения от его виртуальных друзей со всего мира».