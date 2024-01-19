Netflix купил документалку о молодом геймере, на похороны которого съехались люди из разных стран

Netflix приобрел документальный фильм «Ибелин», премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Об этом сообщает Deadline.
Лента рассказывает о норвежском геймере Матсе Стине, который с детских лет страдал от болезни миодистрофия Дюшенна (затрудняет передвижения и прогрессирует с каждым годом) и умер в 2014 году, когда ему было 25 лет. На похороны известного игрока в World of Warcraft съехались люди из разных стран Европы. В описании фильма говорится, что «родители переживали из‑за одинокой и изолированной жизни сына, пока не начали получать сообщения от его виртуальных друзей со всего мира».
«Этот фильм — дань уважения игровому сообществу. Это то, чего мы пытаемся добиться. Мы надеемся, что геймеры по всему миру почувствуют то же самое»», — сказал режиссер фильма Бенджамин Ри. Дата релиза не оглашалась.
В 2022 году режиссер и номинант на «Оскар» Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры»), согласно информации The Hollywood Reporter, собирался снять фильм «Ибелин».