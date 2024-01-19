Минюст признал иноагентами социолога Григория Юдина и журналистку Лолу Тагаеву

Чирикова, как отметили в сообщении Минюста, «участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами» и была, как Олейник и Живица, участницей нежелательной организации. Олейник также распространял недостоверную информацию о российских властях.