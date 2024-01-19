Минюст признал иноагентами социолога Григория Юдина и журналистку Лолу Тагаеву

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23
Фото: из соцсетей Григория Юдина

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него внесли пять новых имен и две организации.

Иноагентами признали социолога Григория Юдина, журналистку и шеф-редакторку издания «Верстка»* Лолу Тагаеву, политика Евгения Чирикова, музыканта Вадима Олейника и экс-депутата Смоленской областной думы Владислава Живицу.

Кроме того, статус иноагента получили тюменский лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости». Исключили из реестра некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» — в связи с ликвидацией.

Причинами включения Юдина, Тагаевой, Чириковой, Олейника и Живицы в перечень стали выступления против военной операции на территории Украины. «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости также распространяли сведения, направленные на формирование негативного образа России.

Этим же, по мнению Минюста, занимался и Юдин. Тагаева, Чирикова и Живица, по словам ведомства, участвовали в создании материалов иноагентов и распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике.

Чирикова, как отметили в сообщении Минюста, «участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами» и была, как Олейник и Живица, участницей нежелательной организации. Олейник также распространял недостоверную информацию о российских властях.

Лекторий «Живое слово», как заявили в ведомстве, «активно взаимодействовал с иностранными агентами». «Комитет ингушской независимости» выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России и участвовал в создании материалов иноагентов.

*«Верстка» признана Минюстом РФ иностранным агентом

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