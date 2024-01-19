Вышел трейлер второго сезона сериала «Жизнь и Бет» с Эми Шумер

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер второго сезона сериала «Жизнь и Бет» с Эми Шумер в главной роли. Продолжение шоу со звездой «Красотки на всю голову» и «Девочек» выйдет на стриминговом сервисе 16 февраля.
В нем главная героиня будет готовиться к свадьбе, выйдет замуж и забеременеет. Ее жизнь продолжит быть чередой «нового смеха, новых вызовов и новой любви», пообещали создатели проекта.
В шоу вновь появится Майкл Сера. Также во втором сезоне к своим ролям вернутся Сюзанна Флад, Вайолет Янг, Кевин Кейн, Яманеика Сондерс, Лора Бенанти, Ларри Оуэнс, Майкл Рапапорт, Роузбад Уокер и Лавар Уокер.
Кроме того, в сериале можно будет увидеть Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), Эми Седарис, Бини Фельдштейн, Big Freedia, Колина Куинна, Джемайму Кирк, Маргарет Чо, Марию Диззию и Тима Медоуза.
Шумер выступает шоураннером проекта. Во втором сезоне сериала будет десять серий. Все они выйдут на Hulu одновременно.
Премьера «Жизни и Бет» состоялась на Hulu 18 марта 2022 года. Комедийный сериал рассказал о девушке, которая осознала, что ее на первый взгляд идеальная жизнь — совсем не то, о чем она мечтала. Тогда героиня решила поменять все.
«Афиша Daily» называла «Жизнь и Бет» одним из лучших шоу года и «главным шедевром в жанре романтической комедии со времен великолепного сериала „Любовь“ Джадда Апатоу, Пола Раста и Лесли Арфин».