Вышел трейлер второго сезона сериала «Жизнь и Бет» с Эми Шумер

Премьера «Жизни и Бет» состоялась на Hulu 18 марта 2022 года. Комедийный сериал рассказал о девушке, которая осознала, что ее на первый взгляд идеальная жизнь — совсем не то, о чем она мечтала. Тогда героиня решила поменять все.