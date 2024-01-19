Япония посадила космический аппарат на Луне. Ранее это удавалось только четырем странам

Японское агентство аэрокосмических исследований успешно посадило на поверхности Луны космический аппарат — впервые в истории страны. Об этом сообщил ТАСС.
Япония стала пятой страной в мире, которой удалась подобная лунная миссия, после СССР, США, Китая и Индии. Исследовательский модуль SLIM наладил стабильную связь с Землей. Он должен изучить кратеры и рельеф спутника.
SLIM весит около 200 кг и обладает высотой 2,4 метра. Аппарат устроен таким образом, что может совершать точную посадку с погрешностью не более 100 метров. Экс-сотрудница НАСА Эмма Гати назвала такую точность «беспрецедентной».
Предполагается, что космический модуль позволит получить больше данных о происхождении Луны. SLIM обладает технологиями, подобными тем, что применяются в системах распознавания лиц. Они позволяют измерять количество железа и других элементов в породах лунной поверхности.
Запуск аппарата произошел 7 сентября 2023 года на космодроме Танэгасима на юго-западе Японии. На орбиту Луны модуль вышел 25 декабря.
Предыдущая попытка Японии отправить космический аппарат на Луну завершилась неудачей. В конце апреля 2023 года к Луне отправилась миссия Hakuto-R, но связь с модулем была потеряна перед посадкой.