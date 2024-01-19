Началась разработка сиквела мультфильма «Полярный экспресс»

«Полярный экспресс» режиссера Роберта Земекиса рассказывает о путешествии мальчика на Северный полюс в канун Рождества, его отвозит на край свет фирменный поезд «Полярный экспресс». В анимационном фильме Том Хэнкс озвучивает нескольких персонажей, а его основной герой был создан с помощью нового на тот момент стиля анимации.