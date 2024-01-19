Началась разработка сиквела мультфильма «Полярный экспресс»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:56
Фото: кадр из мультфильма «Полярный экспресс»

Спустя двадцать лет после выхода мультфильма «Полярный экспресс» началась разработка его сиквела, сообщил ComicBook продюсер Гэри Гецман. Насколько далеко зашла работа, он не уточнил.

Также неизвестно, выйдет ли в итоге «Полярный экспресс-2». Оригинал основан на одноименной книге Криса Ван Оллсбурга, у которой нет продолжения, поэтому у потенциальной картины будет оригинальный сюжет.

«Полярный экспресс» режиссера Роберта Земекиса рассказывает о путешествии мальчика на Северный полюс в канун Рождества, его отвозит на край свет фирменный поезд «Полярный экспресс». В анимационном фильме Том Хэнкс озвучивает нескольких персонажей, а его основной герой был создан с помощью нового на тот момент стиля анимации.

Отзывы о мультфильме были в лучшем случае неоднозначными, в настоящее время лента имеет средние 56% на Rotten Tomatoes, но оценка зрителей аудитории немного выше — 64%. «Полярному экспрессу» удалось заработать в мировом прокате 314 млн долларов при рекордном бюджете в 165 млн.

Анимационные персонажи «Полярного экспресса» подверглись критике за их внешний вид и эффект «зловещей долины». Однако теперь достижения в области технологий могут помочь сиквелу избежать проблем оригинала.

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