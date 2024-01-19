ВЦИОМ: 30% россиян считают нужным скорейшее перезахоронение Ленина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58
Фото: фотобанк Moscow-Live/Flickr

30% россиян считают, что тело первого главы СССР Владимира Ленина нужно перезахоронить на кладбище как можно скорее, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Исследование провели к 100-летию со дня смерти политика.

27% респондентов полагают, что перезахоронение нужно провести только после того как уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог. 33% выступили за то, чтобы оставить тело политика в Мавзолее.

Историческая фигура Ленина россиянам хорошо знакома: 88% опрошенных смогли сказать о ней два-три слова, среди 18–24-летних содержательный ответ дали 72%. 39% назвали его вождем Октябрьской революции 1917 года, 18% — вождем пролетариата, 15% — вождем СССР, а просто вождем — 9%.

Плохого мнения о Ленине придерживаются 9%. Политика винили в «разрушении Российской империи» и «свержении царя» (3%), называли «отрицательной личностью» (3%), «тираном» и «диктатором» (2%), «немецким шпионом» и «предателем» (2%).

Ленин скончался 21 января 1924 года.

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