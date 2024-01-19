Умер основатель The Soft Moon Луис Васкес

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего дорогого друга Луиса Васкеса. Мы выражаем поддержку его семье, друзьям и коллегам. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время. Если у вас есть теплые воспоминания о Луисе, вне зависимости от того, насколько вы были близки, вы можете поделиться ими в комментариях. Это огромная потеря. Наши сердца разбиты», — сказано в сообщении. О причинах смерти музыканта пока не сообщается.