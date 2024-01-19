Умер основатель The Soft Moon Луис Васкес

Американский музыкант и автор песен Луис Васкес, известный под псевдонимом The Soft Moon, скончался. Информация об этом появилась в официальном аккаунте проекта в инстаграме*.
«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего дорогого друга Луиса Васкеса. Мы выражаем поддержку его семье, друзьям и коллегам. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время. Если у вас есть теплые воспоминания о Луисе, вне зависимости от того, насколько вы были близки, вы можете поделиться ими в комментариях. Это огромная потеря. Наши сердца разбиты», — сказано в сообщении. О причинах смерти музыканта пока не сообщается.
Луис основал пост-панк-проект The Soft Moon в 2009 году. С того момента артист выпустил шесть студийных альбомов, последний из которых — «Exister» — вышел в 2022 году на лейбле Sacred Bones Records.
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