«Я задела многих людей. Для меня это худшее, что я делала. Я поняла, что я не очень умею себя вести во время прямого эфира, а слова имеют огромную силу. Сложно, когда тебя называют тем, кем ты не являешься. Но так уж случилось, ничего не поделаешь», — подытожила она. По словам Келли, в то время негативная реакция общественности дошла до того, что она получала угрозы убийством.