Келли Осборн, дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, прокомментировала свои высказывания о латиноамериканцах 2015 года, после которых ее обвинили в расизме, в недавнем интервью Rolling Stone.
Тогда на шоу «The View» в разговоре о политике Дональда Трампа в отношении иммигрантов она сказала: «Если ты выгонишь всех латиноамериканцев из страны, кто будет чистить твои туалеты, Дональд?» Позднее она признала, что «плохо подобрала слова», но подчеркнула, что «не будет извиняться за расизм», так как «расисткой не является».
Ролик с ее словами «если ты выгонишь всех латиноамериканцев из страны» недавно вновь завирусился в тиктоке, став мемом среди пользователей, которые предлагали свои абсурдные варианты продолжения фразы. Это снова вызвало волну обвинений в адрес Осборн.
В разговоре с Rolling Stone Келли назвала эту ситуацию «самым кринжовым моментом ее жизни», вновь подчеркнув, что «это прозвучало совсем не так, как она хотела».
«Вся эта страна [США] построена на иммигрантах. Если ты перестанешь пускать к себе людей, выполняющих работу, благодаря которой эта страна существует и процветает, кто будет заниматься тем, чем ты сам заниматься не хочешь?» — прокомментировала она. «Латиноамериканская культура — это основа Америки. Я считаю, что это самые трудолюбивые люди, которых только можно встретить», — добавила Осборн.
«Я задела многих людей. Для меня это худшее, что я делала. Я поняла, что я не очень умею себя вести во время прямого эфира, а слова имеют огромную силу. Сложно, когда тебя называют тем, кем ты не являешься. Но так уж случилось, ничего не поделаешь», — подытожила она. По словам Келли, в то время негативная реакция общественности дошла до того, что она получала угрозы убийством.