Режиссерка «Присциллы» София Коппола: «Я не хотела превращать Элвиса в злодея»

«Да, он совершал плохие вещи, но я не хотела превращать Элвиса в злодея. Старалась не судить моих героев, а прочувствовать их как можно глубже, относиться к ним как к реальным людям», — объясняет свое видение Коппола. Она также отметила, что была удивлена, когда во время подготовки к съемкам Болье написала ей с просьбой не демонизировать бывшего мужа.