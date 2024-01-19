Режиссерка «Присциллы» София Коппола: «Я не хотела превращать Элвиса в злодея»

Максим Саблин
Сегодня в 13:10
Кадр из видео Vanify Fair

София Коппола говорит, что в её новой картине «Присцилла: Элвис и я» не стремилась показать Элвиса Пресли злодеем. Об этом режиссерка рассказала в интервью Дмитрию Елагину для «Сноба».

В центр её фильма помещена история отношений «короля рок-н-ролла» и Присциллы Болье, 14-летней девушки, позже ставшей женой музыканта и написавшей автобиографию об их совместной жизни. По сюжету она становится затворницей в поместье артиста, сталкивается с его зависимостью от наркотиков и изменами, психологическим и физическим насилием со стороны мужа. Роли семейной пары играют Кейли Спейни и Джейкоб Элорди.

«Да, он совершал плохие вещи, но я не хотела превращать Элвиса в злодея. Старалась не судить моих героев, а прочувствовать их как можно глубже, относиться к ним как к реальным людям», — объясняет свое видение Коппола. Она также отметила, что была удивлена, когда во время подготовки к съемкам Болье написала ей с просьбой не демонизировать бывшего мужа.

«Мне хотелось показать, в какой ужас может превратиться невинная девичья фантазия. Реальность оказалась совсем [не похожа на сказку]. Травмированной абьюзивными отношениями Присцилле уже после разрыва пришлось искать свою идентичность, а во взрослом возрасте это тяжелее сделать», — делится кинематографистка.

Рассказывая о съемках сцен насилия со стороны Пресли, Коппола подчеркивает, что не хотела заставлять Спейни переживать тяжелые эмоции слишком долго.

«У нас был координатор интимных сцен, который обычно нужен при съемке секса. В нашем случае он обговаривал с Кейли сцену, когда в нее Джейкоб кидает стул. Это было сложно снимать еще и с психологической точки зрения: после угрозы насилия Присцилла идет собирать вещи и рыдает, я не хотела много раз заставлять актрису переживать тяжелые эмоции. Поэтому мы сняли мало кадров», — вспоминает режиссерка.

Также она считает, что поклонников зачастую шокируют неприятные факты биографии артиста, потому что они не относятся к нему как к реальному человеку. Впрочем,

В полной версии интервью Коппола также обсуждает историю женской эмансипации, сложности работы над настолько личной драмой, сравнение с «Элвисом» База Лурмана и «Барби» Греты Гервиг.

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