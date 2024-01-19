Sony посвятила здание композитору Джону Уильямсу

В честь Джона Уильямса, легендарного голливудского композитора, создавшего саундтреки к «Звездным войнам», «Челюстям», «Гарри Поттеру», «Парку Юрского периода» и множеству других фильмов, назвали новое здание в Лос-Анджелесе, где раньше находилась студия MGM. Об этом сообщил Variety.
Дом музыки Джона Уильямса посвятили лауреату премий «Оскар», «Эмми» и «Грэмми» за его вклад в музыкальную и киноиндустрию. Уильямс, начавший карьеру более 60 назад, считается обладателем самого большого количества номинаций на «Оскар» в истории. Он был номинирован на премию 53 раза.
«Первый раз я побывал в этой студий в 1940 году с моим отцом. Мне было 9 или 10 лет. Тогда я подумал: „Когда‑нибудь это все будет моим“. И это наконец случилось — для этого мне потребовалось всего 92 года. Я надеюсь, что за следующие 100 лет мне удастся создать не меньше хорошей музыки, чтобы сделать эти годы не хуже предыдущей сотни», — сказал Уильямс на церемонии. «Недостаточно просто сказать спасибо. В английском языке нет слов, которые могут передать то, что я чувствую. Это больше чем честь», — добавил он.
На событии присутствовали давние коллеги композитора — Стивен Спилберг и Джей Джей Абрамс. «Мы с Джонни росли вместе с самого начала. Он сделал для меня то, что мне сложно было представить. В итоге я не смотрю на те фильмы как на свои — они наши. Спасибо, Джонни. Мои фильмы не были бы такими без тебя», — рассказал Спилберг, работавший с Уильямсом над 29 фильмами, включая «Инопланетянина», «Челюсти», «Спасти рядового Райана» и «Индиану Джонса».
Абрамс, сотрудничавший с музыкантом над фильмами «Звездные войны: Пробуждение Силы» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход», охарактеризовал его как «волшебного» человека, который способен «перенести зрителя в другие вселенные с помощью своей музыки».
Несмотря на свой возраст, композитор не намерен уходить на пенсию. В июне 2022-го он заявил, что «Индиана Джонс-5» может стать его последним проектом, однако вскоре передумал, сказав, что не хочет лишать себя возможности поработать над другими фильмами.