Sony посвятила здание композитору Джону Уильямсу

«Первый раз я побывал в этой студий в 1940 году с моим отцом. Мне было 9 или 10 лет. Тогда я подумал: „Когда‑нибудь это все будет моим“. И это наконец случилось — для этого мне потребовалось всего 92 года. Я надеюсь, что за следующие 100 лет мне удастся создать не меньше хорошей музыки, чтобы сделать эти годы не хуже предыдущей сотни», — сказал Уильямс на церемонии. «Недостаточно просто сказать спасибо. В английском языке нет слов, которые могут передать то, что я чувствую. Это больше чем честь», — добавил он.