Посмотрите новый трейлер «Вражды: Капоте против Лебедей»

В новой части Трумену Капоте, которого исполнил Том Холландер, придется встретится лицом к лицу с элитной группой женщин, известной как «лебеди». Между писателем и светскими львицами начинается конфликт после публикации драматургом разоблачающего рассказа «Кот Баск 1965» в Esquire в 1975 году.