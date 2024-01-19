Посмотрите новый трейлер «Вражды: Капоте против Лебедей»

Александр Голиков
Сегодня в 09:13
Изображение: FX/YouTube

Стриминг FX выпустил второй официальный трейлер предстоящего сезона сериала «Вражда: Капоте против Лебедей». Премьера состоится 31 января.

В новой части Трумену Капоте, которого исполнил Том Холландер, придется встретится лицом к лицу с элитной группой женщин, известной как «лебеди». Между писателем и светскими львицами начинается конфликт после публикации драматургом разоблачающего рассказа «Кот Баск 1965» в Esquire в 1975 году.

Продюсером проекта вновь стал Райан Мерфи, а шоураннером и сценаристом выступил Джон Робин Бейц («Шпионка»). Часть эпизодов снял Гас Ван Сэнт («Умница Уилл Хантинг»).

Главные роли в новом сезоне исполнили Наоми Уоттс («Кинг-Конг»), Хлоя Севиньи («Догвилль»), Дайана Лейн («Лига справедливости»), Деми Мур («Привидение») и другие.

Первый сезон «Вражды» вышел в 2017 году. Он рассказывал о соперничестве голливудских див Джоан Кроуфорд и Бетти Энн Дэвис, признанных Американским институтом киноискусства величайшими актрисами в истории. В частности, шоу было посвящено их конфликтам на съемках психологического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?» Роберта Олдрича.

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