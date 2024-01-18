Джоди Фостер рассказала, почему отказалась от роли принцессы Леи в «Звездных войнах»

Американская актриса Джоди Фостер, известная по фильмам «Таксист» и «Молчание ягнят», отказалась от роли принцессы Леи в кинофраншизе «Звездные войны». Об этом она рассказала в эфире телепрограммы The Tonight Show, написал NME.
Артистка призналась, что хотела сыграть дочь Энакина Скайуокера и Падмы Амидалы. Этому помешало участие в другом проекте — комедии «Чумовая пятница», которая вышла в кинопрокат в 1976 году.
«Я снималась в фильме Disney, и я просто не хотела отказываться от него, поскольку уже подписала контракт, так что не сыграла Лею. И, знаете, они [создатели „Звездных войн“] провели потрясающую работу», — заявила Фостер.
Актриса отметила, что не знает, насколько хорошо у нее получилось бы воплотить образ принцессы Леи. «Я меня могла быть другая прическа. Я могла бы ходить с ананасом», — пошутила Фостер, вспомнив о культовой прическе героини.
Роль принцессы Леи после отказа Фостер отдали Кэрри Фишер. Для нее эта роль стала одной из самых ярких в карьере. Фишер появилась в четвертом, пятом и шестом эпизодах «Звездных войн», а также фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» 2015 года.
Кроме того, компьютерно воссозданный образ умершей в 2016 году Фишер использовали в картинах «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Звездные войны: Последние джедаи» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход».