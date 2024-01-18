Селена Гомес снимется в сиквеле «Волшебников из Вэйверли Плэйс»

Американская певица и актриса Селена Гомес вернется к роли Алекс Руссо в сиквеле ситкома «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Об этом сообщил Deadline.
Гомес также выступит сопродюсером проекта наряду с ее коллегой по шоу Дэвидом Хенри, который сыграл брата Алекс. Оба артиста появятся в пилотной серии нового сериала, который покажет Disney Channel.
Хенри будет одним из постоянных участников шоу. Помимо него, в ситкоме снимутся Дженис ЛеЭнн Браун, Алкайо Тиэле и Мими Джианопулос. Сценаристами проекта выступят Джед Элинофф и Скотт Томас, они же будут продюсерами.
В центре истории окажется повзрослевший Джастин Руссо, который живет обычной жизнью с женой и двумя сыновьями. У его двери однажды появится молодой волшебник, которому требуется наставник.
Тогда Джастину придется вспомнить о давно забытых магических силах, примириться со своим прошлым и обеспечить будущее для волшебного мира. Юным магом в сериале станет Браун.
В продюсерский состав шоу войдут Гэри Марш и Энди Фикман. Последний также будет режиссировать эпизоды сериала.
Сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс» выходил на телеканале Disney с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о семье Руссо, в которой трое детей вынуждены сталкиваться с трудностями взросления и одновременно овладевать магическими силами.