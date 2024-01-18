Селена Гомес снимется в сиквеле «Волшебников из Вэйверли Плэйс»

Сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс» выходил на телеканале Disney с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о семье Руссо, в которой трое детей вынуждены сталкиваться с трудностями взросления и одновременно овладевать магическими силами.