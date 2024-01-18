«Оправдание Острова» Водолазкина вошло в список Дублинской литературной премии

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:45
Фото: SVKLIMKIN

Роман Евгения Водолазкина «Оправдание Острова» вошел в список Дублинской литературной премии, сообщается на ее сайте. Творение писателя выдвинула Всероссийская библиотека иностранной литературы.

В описании книги Водолазкина на сайте премии отмечается, что это «сатирическая притча о европейской и российской истории». Организаторы отметили способность Водолазкина «прорабатывать историю, полную высокомерия и ужаса, и обнаруживать юмор в ее абсурдности».

На английский язык книгу перевела американская переводчица Лиза Хейден. Название в ее варианте перевода получилось как «History of the Island».

В списке с «Оправдланием Острова» соседствуют еще 68 произведений, выдвинутых 80 библиотеками из 35 стран мира. 26 марта появится шорт-лист с шестью номинантами, а 23 мая объявят лауреата, который получит 100 тыс. евро. Если книгу переводили, то переводчик получит 25 тыс. из призового фонда.

Единственный российский писатель, который попадал в шорт-лист Дублинской премии, остается Виктор Пелевин с книгой «Чапаев и Пустота». Это случилось в 2001 году.

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