«Оправдание Острова» Водолазкина вошло в список Дублинской литературной премии

В списке с «Оправдланием Острова» соседствуют еще 68 произведений, выдвинутых 80 библиотеками из 35 стран мира. 26 марта появится шорт-лист с шестью номинантами, а 23 мая объявят лауреата, который получит 100 тыс. евро. Если книгу переводили, то переводчик получит 25 тыс. из призового фонда.