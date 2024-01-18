Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о домогательствах тренера

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко, выигравшая золото Игр 2012 года в команде, рассказала о домогательствах со стороны тренера на ютуб-канале RGcenter No1.
Она призналась, что в юности работала с «прекрасным тренером, опытным, профессионалом», у которого была «такая особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы». Назаренко не стала называть имя тренера.
Гимнастка отметила, что наставник мог накричать на нее, а затем наедине в кабинете обнять и прикасаться к спортсменке «там, где не должен был». «Это было очень частно», — подчеркнула Назаренко.
Девушка назвала произошедшее «эмоционально сложным моментом», рассказывать о котором «больно» и «неприятно». «Мне кажется, своей историей я могу защитить других детей, предупредить родителей», — сказала чемпионка.
Назаренко добавила, что не рассказывала эту историю раньше, потому что ей «было страшно и стыдно». Но теперь она осознала, что поделиться ей — это ее «социальный долг и ответственность».
«Я хочу предупредить всех и попросить не бояться рассказать близким и обратиться за помощью, если что‑то подобное произойдет у вас. Я хочу также попросить родителей донести до своих детей, как важо не утаивать от вас такие вещи», — заявила гимнастка.