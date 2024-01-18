Полиция Италии конфисковала виллу, некогда принадлежавшую Рудольфу Нурееву

Прокуратура итальянского города Салерно конфисковала виллу, некогда принадлежавшую танцовщику балета Рудольфу Нурееву. Об этом сообщил Reuters.
Вилла расположена на частном острове на Амальфитанском побережье неподалеку от городка Позитано. В последние годы на ее территории открыли роскошный курорт, отдохнуть на котором можно было не менее чем за 300 тыс. долларов в неделю.
Полиция арестовала виллу из‑за вероятного несанкционированного строительства на ней бассейнов, спа-салона, вертолетной площадки и других объектов. В последние годы резиденция принадлежала курортному оператору In Villas Veritas.
Ранее виллой на крупнейшем острове архипелага Ли Галли владел Рудольф Нуреев. Легендарный хореограф жил на ней вплоть до своей смерти в 1993 году. До этого вилла принадлежала другому артисту балета — Леониду Мясину. Тот построил ее в 1920-х годах при участии архитектора Ле Корбюзье.