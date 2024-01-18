Warner Bros. снимет байопик о фитнес-гуру Ричарде Симмонсе. В нем снимется Поли Шор

Кинокомпания Warner Bros. Discovery снимет фильм об эксцентричном фитнес-гуру Ричарде Симмонсе, известном работой с самой полной, а затем самой сильно похудевшей женщиной в мире. Об этом сообщил Mashable.
Главную роль в картине исполнит актер Поли Шор, который снимался в фильме «Зятек» и сериале «Красавцы». Он сыграет американского инструктора по аэробике, победившего ожирение и разработавшего собственные методы похудения.
Ранее Шор уже представал в образе Симмонса — в короткометражном фильме «Придворный шут». Теперь ему предстоит более подробно рассказать историю фитнес-знаменитости, но без участия самого Симмонса.
Симмонс не одобрил проект о себе. Он заявил в соцсетях, что не давал разрешения на съемки фильма по его биографии. «Я просто стараюсь жить тихой жизнью и быть умиротворенным», — добавил Симмонс.
Тем не менее Шор убежден, что «нам всем сейчас нужен этот биографический фильм больше, чем когда‑либо». «Симмонс олицетворял психическое здоровье, приводил людей в форму и был самим собой!» — пояснил актер.
У проекта пока нет ни режиссера, ни сценариста, но в Warner Bros. намерены найти их. По словам президента компании Марка Уолпера, он хотел бы выпустить оптимистичную драмеди о Симмонсе в духе ленты «Маленькая мисс Счастье».
Ричард Симмонс родился в 1948 году в Новом Орлеане. В детстве он страдал от ожирения и к концу школы весил около 120 кг. Он изучал искусство в Италии, а после завершения обучения вернулся в США и значительно похудел.
Собственный успех вдохновил Симмонса на открытие собственного тренажерного зала в Беверли-Хиллз. Позднее фитнес-инструктор стал появляться на телевидении, публиковать книги о похудении и выпускать шоу об аэробике.
Он стал одним из самых известных пропагандистов спорта и здорового образа жизни. В 2000-х годах Симмонс также интересовался политикой и активизмом, но в 2014-м пропал из публичного поля и начал вести уединенную жизнь в окружении собак.