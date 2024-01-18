Тимхути Шаламе: йеменский пират публикует видео с захваченных кораблей и набирает подписчиков

Семён Гудошников
Сегодня в 15:36

Молодой йеменский пират, похожий на Тимоте Шаламе, стал популярным в соцсетях после публикации видео с захваченного корабля.

15 января пользователь @comrademika в твиттере поделился роликом из тиктока йеменца. В нем пират подплывает к кораблю Galaxy Leader, который был захвачен хуситами — военно-политической группировкой мусульман-шиитов, действующей в Йемене. Судно, находящееся под управлением японской компании Nippon Yusen и плавающее под багамским флагом, было захвачено в Красном море 19 ноября 2023 года. Неясно, принимал ли участие в захвате автор ролика.

@comrademika подписал пост: «Йеменские пираты, снимающие случайные тиктоки, в то время как все имперское ядро Запада переживает кризис из‑за блокады их кораблей, — это, конечно, самое смешное дерьмо 2024 года».

К моменту написания заметки этот пост набрал 23 млн просмотров. Пользователи окрестили йеменца с небрежной щетиной и кудрявыми волосами Тимхути Шаламе — за его схожесть с американо-французским актером.

Некоторые пророчат ему карьеру модели и редактируют ролики с ним, добавляя музыку и фильтры.

Сам «Тимхути Шаломе» — инфлюэнсер из Йемена, который называет себя в интернете Рашидом аль-Хаддадом. Его аккаунт в тиктоке @rro1o был удален 16 января, отмечает Know Your Meme. Неясно, удалила ли аккаунт администрация соцсети или это сделал сам йеменец.

В профиле в инстаграме* @r42r43, предположительно принадлежащему тому же человеку, посты до сих пор выходят. Там на него подписаны более 30 тыс. человек.

Аккаунт был создан в ноябре 2022 года, а с конца ноября 2023-го в нем появилась серия роликов с захваченных кораблей. В последних записях автор аккаунта реагирует на его сравнения с Тимоте Шаломе.

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16 января стример HasanAbi пригласил йеменского пирата на стрим, где поговорил с ним через переводчика. Молодой человек сказал, что его зовут Рашид и ему 19 лет. Блогер также спросил у него насчет «Ван-Пис», на что тот ответил, что смотрел аниме с детства. Интервью, опубликованное на ютуб-канале Hasan Reactions, набрало за день 53 тыс. просмотров.

Не обошлось и без мемов. Некоторые пользователи использовали для них чадфейс.

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«США: Они будут так напуганы, что испортили наши грузовые корабли, полные фигурок Funko POP!!!

Йеменские пираты:».

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«Йеменские пираты за 5 секунд до уничтожения управляемой ракетой в прямом эфире».

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«Чувак смотрит в камеру, будто он снимает рекламу одеколона в Красном море. Освобождение неизбежно».

Другие пользователи раскритиковали фэндом, заявляя, что подобный контент восхваляет хуситов, которых правозащитники, включая Human Rights Watch, обвиняют в широкомасштабных военных преступлениях и нарушениях прав человека. На прошлой неделе Джо Байден назвал их террористической группой, хотя официально в США хуситы пока не признаны террористами.

Хуситы начали нападения на корабли в Красном море в знак протеста против израильских бомбардировок сектора Газа. Начиная с октября они заявили об атаках на десятки кораблей, проходящих через Суэцкий канал. Это один из самых важных торговых маршрутов в мире, и задержки, вызванные захватом кораблей, могут оказать огромное негативное влияние на мировую экономику, отмечает Business Insider.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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