Тимхути Шаламе: йеменский пират публикует видео с захваченных кораблей и набирает подписчиков

16 января стример HasanAbi пригласил йеменского пирата на стрим, где поговорил с ним через переводчика. Молодой человек сказал, что его зовут Рашид и ему 19 лет. Блогер также спросил у него насчет «Ван-Пис», на что тот ответил, что смотрел аниме с детства. Интервью, опубликованное на ютуб-канале Hasan Reactions, набрало за день 53 тыс. просмотров.