StudioCanal планирует ремейк шпионского сериала «Мстители»

Французская кинокомпания StudioCanal заявила о планах выпустить ремейк культового британского сериала «Мстители», передает Deadline.
По информации издания, сценарий пилотной серии уже написан, однако подробностей относительно съемок и премьеры проекта пока нет.
Сценаристами выступили Микки Даун и Конрад Кэй, работавшие над сериалами «Ты, я и конец света» и «Индустрия». Продюсером и режиссером стал Бен Тейлор, снимавший «Сексуальное просвещение».
Сериал «Мстители» выходил с 1961 по 1969 год и рассказывал о двух агентах британской разведки, которые распутывают сложные и необычные преступления, сталкиваясь с суперзлодеями и безумными учеными. В своих сюжетах проект объединял атмосферу шпионских фильмов о Джеймсе Бонде с причудливыми научно-фантастическими элементами «Доктора Кто».