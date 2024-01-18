StudioCanal планирует ремейк шпионского сериала «Мстители»

Сериал «Мстители» выходил с 1961 по 1969 год и рассказывал о двух агентах британской разведки, которые распутывают сложные и необычные преступления, сталкиваясь с суперзлодеями и безумными учеными. В своих сюжетах проект объединял атмосферу шпионских фильмов о Джеймсе Бонде с причудливыми научно-фантастическими элементами «Доктора Кто».