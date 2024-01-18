Канье Уэст поставил себе титановую накладку. Но все думают, что он удалил зубы и вставил импланты

«Технический термин — несъемное протезирование. Они фиксированы и постоянны. Это далеко не виниры или гриллзы. Это совершенно не похоже ни на что, что делалось раньше. Это, мягко говоря, экспериментальная стоматология. Все это говорит о том, что ему не удалили зубы», — заявил источник, близкий к рэперу. По его словам, процедура могла стоить около 850 тыс. долларов, накладку разработали команда Уэста и косметические хирурги.