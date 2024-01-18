Канье Уэст поставил себе титановую накладку. Но все думают, что он удалил зубы и вставил импланты

Канье Уэст поставил себе титановую накладку на зубы, как у злодея Челюсти из фильмов «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик» из франшизы про Джеймса Бонда. Однако СМИ написали, что рэпер удалил все свои зубы и вставил импланты.
Уэст выложил в соцсетях снимок со своим ртом, в котором на зубах виднеется блестящее покрытие — та самая титановая накладка. На втором слайде в посте он прикрепил кадр со злодеем Челюсти, у которого были металлические зубы.
«Технический термин — несъемное протезирование. Они фиксированы и постоянны. Это далеко не виниры или гриллзы. Это совершенно не похоже ни на что, что делалось раньше. Это, мягко говоря, экспериментальная стоматология. Все это говорит о том, что ему не удалили зубы», — заявил источник, близкий к рэперу. По его словам, процедура могла стоить около 850 тыс. долларов, накладку разработали команда Уэста и косметические хирурги.
Многие в соцсетях задавались вопросом, удалил ли Уэст вообще все зубы, а в некоторых заголовках именно это и писалось — например, у таблоида Daily Mail.
Раньше Уэст уже экспериментировал с зубами. В 2010 году он рассказал телеведущей Эллен ДеДженерес, что заменил нижний ряд зубов бриллиантами и золотыми имплантатами. «Это действительно мои настоящие зубы. Я заменил нижний ряд зубов. Думаю, есть определенные вещи, которые рок-звезды должны делать», — сказал артист.