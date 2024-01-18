«Не заниматься „пираткой“ было моим личным решением, а не „Кинопоиска“. Такого пункта в договоре у нас нет. Нельзя одновременно заниматься озвучкой легально и „пиратить“. Тут либо одно, либо другое. <…> „Пацанов“ мы обязательно сделаем когда‑то. Возможно, это будет легально, если произойдет чудо и Sony вернутся [в Россию]. Мы долгое время выстраивали отношения с этой компанией, завоевывали доверие, и если сейчас „запиратим“, то потеряем их навсегда», — говорил он.