Студия «Кубик в кубе» вернулась к озвучке. Об этом сообщается в телеграм-канале Дмитрия Череватенко.
«Кубик в кубе» уже работает над озвучкой четвертого и пятого сезонов сериала «Голяк». С февраля они планируют выкладывать по одной-две серии в неделю. «Также все долги по сериалам, в том числе третий сезон „Пацанов“, скоро обещают быть озвучены», — пишет Череватенко.
В 2021 году студия заявила, что больше не будет заниматься пиратской озвучкой из‑за контракта с «Кинопоиском» и выходом на новый уровень. Так в онлайн-кинотеатре легально вышел сериал «Пацаны» в озвучке «Кубика в кубе».
В 2022 году, после ухода иностранных компаний из‑за спецоперации студия прекратила работу над проектами, в том числе и над «Пацанами». Так третий сезон остался без полюбившихся всем голосов.
Тогда Руслан Габидуллин отметил, что «Кубик в кубе» занимается легальной озвучкой контента и это главный фактор, почему студия не бралась за шоу Amazon Prime и Sony Pictures.
«Не заниматься „пираткой“ было моим личным решением, а не „Кинопоиска“. Такого пункта в договоре у нас нет. Нельзя одновременно заниматься озвучкой легально и „пиратить“. Тут либо одно, либо другое. <…> „Пацанов“ мы обязательно сделаем когда‑то. Возможно, это будет легально, если произойдет чудо и Sony вернутся [в Россию]. Мы долгое время выстраивали отношения с этой компанией, завоевывали доверие, и если сейчас „запиратим“, то потеряем их навсегда», — говорил он.